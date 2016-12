Servus TV 02:20 bis 03:10 Dokusoap URBEX: Enter AT Your Own Risk Unloved GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Während Urban Explorer von Millionen von Leuten bewundert und bestaunt werden, gibt es auch kritische Stimmen. Vor allem in Australien geht die Presse mit den Stadterkundern hart ins Gericht, so auch mit Bryce. Er wurde berühmt durch das Erklimmen eines Krans auf der Baustelle des Prima Pearl-Wolkenkratzers in Melbourne. Seitdem wurde er durch etliche Gerichtssäle geschleppt und in den Medien öffentlich bloßgestellt. Jetzt bereitet er seine Rückkehr zum Prima Pearl-Gebäude vor. In Kanada wollen Max und Zack die Dächer der Skyline Torontos erklimmen. Dabei müssen sie jedoch feststellen, dass die Stadt ihre Auflagen verschärft hat und härter gegen Urban Explorer durchgreifen will. Ein Umstand, der Max und Zack jedoch nicht abhalten wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: URBEX: Enter at Your Own Risk