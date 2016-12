Servus TV 17:15 bis 19:05 Komödie Liberal Arts USA 2012 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jesse ("How I Met Your Mother"-Star Josh Radnor), 35 Jahre alt und Single, arbeitet in der Zulassungsstelle eines New Yorker College. Ein langweiliger Job, der ganz und gar nicht zu den Ambitionen des Literaturliebhabers passt. Eines Tages begegnet Jesse der hübschen 19-Jährigen Schauspiel-Studentin Zibby (Elizabeth Olsen). Die beiden verstehen sich auf Anhieb prächtig und werden zu Brieffreunden. Als ihre Beziehung sich mehr und mehr zur Romanze entwickelt, bekommt Jesse aufgrund des Altersunterschieds plötzlich kalte Füße. Seine ehemalige Professorin Judith wäre vielleicht der geeignetere Partner für ihn. Jesse muss sich entscheiden - zwischen den zwei Frauen, und was aus seinem Leben werden soll. TV-Star Josh Radnor stemmte seinen zweiten Film, die Tragikomödie "Liberal Arts", beinahe im Alleingang. Er schrieb das Drehbuch, inszenierte den Film und spielte noch dazu die Hauptrolle. Radnor schafft es dabei, der Identitätskrise und Sinnsuche seines Protagonisten äußerst unterhaltsam darzustellen und zugleich ein stimmiges Porträt seiner Generation zu liefern. Neben Josh Radnor agiert nicht weniger überzeugend Elizabeth Olsen (die jüngere Schwester der Olsen-Zwillinge, bekannt aus den Hollywood-Blockbustern "Godzilla" und "The Avengers") in der Rolle der jungen Zibby. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Jesse Fisher) Elizabeth Olsen (Zibby) Richard Jenkins (Professor Peter Hoberg) Allison Janney (Professor Judith Fairfield) Elizabeth Reaser (Ana) John Magaro (Dean) Zac Efron (Nat) Originaltitel: Liberal Arts Regie: Josh Radnor Drehbuch: Josh Radnor Kamera: Seamus Tierney Musik: Ben Toth Altersempfehlung: ab 6