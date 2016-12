Servus TV 11:15 bis 12:10 Serien McLeod's Töchter Ausgetrickst AUS 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Eigentlich wollen sich Jodi und Craig nur ein entspanntes Bad im Whirlpool gönnen. Doch dann kommt alles anders: Während die beiden filtern, rauben Einbrecher das Haus aus. Doch der Einbruch ist kein Einzefall, auch Wilgul wird Opfer der Diebesbande. Indes erreicht Tess und Nick eine spannende Funkmeldung: In dem von Charlie geliehenen Truck bedankt sich jemand für das schöne Klavier, das er letzte Nacht erhalten hat. Das Geld dafür will er Charlie so schnell wie möglich geben. Steckt etwa Charlie hinter den Einbrüchen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Lisa Chappell (Claire McLeod) Jessica Napier (Becky Howard) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Chris Martin-Jones Drehbuch: Chris Hawkshaw Kamera: Roger Dowling Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12