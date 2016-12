Servus TV 05:20 bis 06:10 Dokumentation Küstenlinie Südafrikas Die Diamantenküste SA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Morgengrauen an der Küste von Namaqualand in Südafrika. Damit beginnt diese Episode von "Küstenlinie Südafrikas". Mit von der Partie sind wieder Peter Butler und sein Hund Nu Jack, als auch sein junges Expertenteam. Auf der ersten Etappe stellt die Biologin Eleanor Krabbeltiere vor. Der Archäologe Gavin eifert den Kupferschmieden in Namaqualand nach. Die Historikerin Nomalanga folgt der Geschichte der Diamantenküste auf staubigen Straßen und rostigen Gleisen. Und Nu Jack und Peter Butler lernen eine ungewöhnliche Methode kennen, wie man Wasser aus Luft gewinnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Peter Butler Originaltitel: shoreline Regie: Sanet Olivier Drehbuch: Tom Eaton Kamera: Chris Lotz Musik: Grant McLachlan