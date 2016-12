Sat.1 10:50 bis 11:50 Dokusoap Auf Streife D 2014 16:9 HDTV Merken Eine verängstigte Mutter befindet sich mit ihrer Tochter in ihrem Haus - doch nicht allein! Ein Einbrecher scheint mit ihnen im Haus zu sein. - Auf ihrer Streife entdecken die Beamten zwei Brüder im Alter von acht und zehn Jahren an einem Zigarettenautomaten. Zeit für ein Gespräch mit den Eltern. - Ein Mann tobt in einer Confiserie. Was ist mit ihm nicht in Ordnung? - Ein Ehepaar wird durch Lärm aus der Nachbarwohnung wachgehalten. Was verbirgt sich hinter dem bohrenden Geräusch? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife