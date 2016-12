SWR 02:40 bis 03:30 Krimiserie Täter unbekannt Verbrechen auf Bestellung - New York 1877 CS, DDR 1989 Merken Eine ganze Serie von Überfällen auf Juweliergeschäfte kann Inspektor Thomas Byrnes erst aufklären, nachdem er die identische Vorgehensweise erkannt hat: Alle Überfälle wurden mit Sprengstoff ausgeführt, und zwar immer während eines Gewitters oder eines Feuerwerks, was den Explosionsknall unauffällig werden ließ. So kann er die Spur bis zum Auftraggeber, dem Bürgermeister von New York, verfolgen und ihn stellen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Milos Vavra (Inspektor Thomas Byrnes) Pavel Rimsky (Rechtsanwalt Hummel) Evan Vyskocil (Banjo Emerson) Lubomir Kostelka (Mordskerl Gus) Ladislav Lakomy (Juwelier Milton) Bohumil Svarc (Bürgermeister Kennetz) Ladislav Zupanic (Detektiv O'Connel) Originaltitel: Dobrodruzství kriminalistiky Regie: Antonin Moskalyk Kamera: Juraj Sajmovic