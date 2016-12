SWR 16:30 bis 18:00 Show Mein Weihnachten - So feiern die Stars D 2016 2016-12-25 06:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Wie verbringen Stars die Feiertage? Was sind ihre Kindheitserinnerungen an das Fest der Liebe? Gastgeber Marc Marshall präsentiert die schönsten Weihnachtsmomente von u. a. Jana Ina und Giovanni Zarrella. Zu sehen in der Sendung "Mein Weihnachten - So feiern die Stars" am Sonntag, 18. Dezember 2016, 16:30 Uhr im SWR Fernsehen. Prominente Gäste erzählen von ihrem Weihnachtsfest Thomas Anders, Ursula Cantieni, Natalie Lumpp, Jana Ina und Giovanni Zarrella und viele mehr erinnern sich in der Sendung an die Festtage ihrer Kindheit: Was wurde gegessen? Wie wurde der Baum geschmückt? Die prominenten Gäste berichten von ihren schönsten Momenten, den besten Geschenken und wie sie heute mit ihren Familien Weihnachten feiern. Lena Valaitis, Anna-Maria Kaufmann, Stefan Mross u. v. m. singen Weihnachtslieder Auch Gastgeber Marc Marshall erinnert sich innerhalb der 90-minütigen Sendung an Geschichten aus der Weihnachtszeit und erzählt Wissenswertes rund um Bräuche, Traditionen und Rituale. Freuen darf sich der Zuschauer außerdem auf die schönsten Weihnachtslieder von Anna-Maria Kaufmann, Marc Marshall, Stefan Mross, Lena Valaitis und vielen weiteren prominenten Künstlern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marc Marshall Gäste: Gäste: Thomas Anders, Ursula Cantieni, Natalie Lumpp, Jana Ina, Giovanni Zarrella, Lena Valaitis, Anna-Marie Kaufmann, Stefan Mross Originaltitel: Mein Weihnachten - So feiern die Stars