SWR 10:30 bis 12:00 Reportage Weihnachten damals im Südwesten D 2013 Merken Weltstar Caterina Valente lebt in Oberflockenbach im Odenwald und feiert im Dorfgasthaus Weihnachten mit Kindern. Studentische Nikoläuse sind im Großeinsatz, Reporter vergleichen die Preise von Tannenbäumen und empfehlen Weihnachtsgeschenke. Das Fernsehen in den 1950er und 60er Jahren ist ein junges Medium. Süddeutscher Rundfunk, Saarländischer Rundfunk und Südwestfunk bemühen sich in Bild und Ton festzuhalten, was Weihnachten ausmacht. "Weihnachten damals im Südwesten" begleitet die Kamerateams auf einer Zeitreise zurück in die schwarz-weiße Weihnacht im Südwesten. Detailliertes Archivmaterial führt zurück in eine manchmal gar nicht so ferne Zeit. Denn schon Ende der 1950er Jahre gibt es neben beschaulicher Dorfweihnacht Kritik am Konsumfest. Während Ministerpräsidenten Flüchtlings- und Waisenkindern übers Haar streicheln, rebellieren Jahre später die ersten Teenager. "Weihnachten damals im Südwesten" erzählt Geschichten darüber, wie sich der Blick auf das Fest verändert hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Weihnachten damals im Südwesten