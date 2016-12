SWR 08:15 bis 09:00 Dokumentation Winterreise an den Bodensee D 2012 2016-12-29 10:00 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der Bodensee ist nicht nur im Sommer eine Reise wert. Wenn im Winter Nebel die Geräusche dämpft, Reif die kahlen Bäume ziert und Schnee die Seepromenade bedeckt, ergibt sich eine melancholische Stimmung. Nach dem umtriebigen Sommer denken die Seeanwohner, den See wieder für sich zu haben. Doch auch Besucher erfreuen sich am Reiz der stillen Mainau und der Reichenau. Dort ragen im Winter Kirchen und Glashäuser verschleiert aus dem Morgennebel. Auch die Museen in Konstanz, die Altstadt von Bregenz oder die Bibliothek in St. Gallen sind attraktive Ausflugsziele. Außerdem gibt es am See oder in den nahen Schweizer Bergen beliebte Wintersportgebiete. Annette Krause lädt zu einer Winterreise an den Bodensee ein, an dem auch die kalte Jahreszeit ihren Charme hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annette Krause Originaltitel: Winterreise an den Bodensee