SWR 05:15 bis 06:00 Reportage Winterreise in die Vogesen D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Die französischen Vogesen sind ein Paradies für Wanderer, selbst im Winter mit Schneeschuhen oder mit Hunde- oder Elchschlitten. Einige Orte bieten Wintersport an, doch jenseits des Pistentrubels lockt besinnliche Stille. Touristische Höhepunkte wechseln sich immer wieder mit ruhigen Orten und traditionellen Gasthäusern ab. Moderatorin Annette Krause ist unterwegs von den Hochvogesen im Süden des Elsass bis Sélestat in der Nähe von Straßburg. Sie besucht die schönsten Plätze, unter anderem Schloss Hohkönigsburg. Moderation: Annette Krause-Schmidt Originaltitel: Winterreise in die Vogesen