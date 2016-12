Kabel1 Doku 20:15 bis 21:00 Dokumentation Mysterien im Museum Mord ohne Rendite USA 2012 Merken Don Wildman beleuchtet die spannende Geschichte, die sich hinter einem glamourösen Kleid im "The Hollywood Museum" verbirgt. Im "National Museum of Play" besichtigt er die Prototypen von klassischen Kinderspielzeugen und in Massachusetts beschäftigt er sich mit den Akten eines rätselhaften Verbrechens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Don Wildman Originaltitel: Mysteries At The Museum

