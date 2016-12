Tele 5 22:21 bis 00:24 Actionfilm Murphys Gesetz USA 1986 2016-12-20 03:10 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der alternde Polizeisergeant Jack Murphy hat sich dem Alkohol ergeben. Eine Autodiebin, die sein Oldsmobile stehlen will, entkommt. In einer Überreaktion erschießt Murphy einen Mafia-Boss. Er wird von einer Unbekannten ohnmächtig geschlagen. Später wird er verhaftet, weil mit seinem Dienstrevolver seine Frau und deren Liebhaber erschossen wurden. Murphy flieht mit der an ihn gefesselten Diebin Arabella. Er kommt dahinter, dass er die Frau, die weitere Morde begeht, vor zehn Jahren verhaftet hatte. Er stellt sie in einem alten Hotel und tötet sie. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Charles Bronson (Jack Murphy) Kathleen Wilhoite (Arabella McGee) Carrie Snodgress (Joan Freeman) Robert F. Lyons (Art Penney) Richard Romanus (Frank Vincenzo) Angel Tompkins (Jan Murphy) Bill Henderson (Ben Wilcove) Originaltitel: Murphy's Law Regie: J. Lee Thompson Drehbuch: Gail Morgan Hickman Kamera: Alex Phillips Musik: Marc Donahue, Valentine McCallum Altersempfehlung: ab 16

