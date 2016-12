RTL NITRO 22:00 bis 22:55 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Ray CDN, USA 2011 2016-12-18 01:15 HDTV Merken Im Haus von Arvin Thorpe spielen sich dramatische Szenen ab. Doch als die von Langston angeforderte Verstärkung eintrifft, hat Ray die Situation scheinbar schon unter Kontrolle gebracht, denn die eintreffenden Polizisten finden sowohl Nate Haskell als auch Arvin Thorpe nur noch tot vor. In einem weiteren Zimmer entdeckt Captain Brass die schlimm zugerichtete Gloria, die von Ray getröstet wird. Auf dem Boden liegt eine durchgeschnittene Plastikfessel, wie sie zur Standardausrüstung der CSI-Mitarbeiter gehört, die Brass sofort in seiner Tasche verschwinden lässt. Daraufhin lässt er Gloria und Ray ins Krankenhaus fahren und beschwört Langston, mit niemandem über die Geschehnisse zu reden. Greg und Sara versuchen derweil, die Unmengen Blut im Haus den verschiedenen Personen zuzuordnen, um den Tathergang zu rekonstruieren. Sie stellen fest, dass es offensichtlich einen sehr heftigen Kampf zwischen Langston und Haskell gegeben hat. Det. Schulz von der Dienstaufsicht steht bereits bei Ecklie im Büro, um zu untersuchen, ob Langston wirklich in Notwehr gehandelt hat. Obwohl die Ermittler, allen voran Ecklie, an den Tatbestand der Notwehr glauben wollen, verdichten sich die Hinweise, dass Langston Haskell bereits überwältigt und gefesselt hatte, um ihn anschließend wieder loszubinden und mit dem Wurf übers Treppengeländer zu ermorden. Was genau ist zwischen Langston und dem brutalen Serienkiller vorgefallen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marg Helgenberger (Catherine Willows) Larry Fishburne (Dr. Raymond Langston) George Eads (Nick Stokes) Paul Guilfoyle (Captain Jim Brass) Wallace Langham (David Hodges) Robert David Hall (Dr. Albert Robbins) Eric Szmanda (Greg Sanders) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Jeffrey Hunt Drehbuch: Tom Mularz Kamera: Christian Sebaldt Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12

