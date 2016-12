RTL NITRO 08:40 bis 09:30 Fantasyserie Zurück in die Vergangenheit Wettlauf mit der Zeit USA 1990 HDTV Live TV Merken Sam findet sich im Jahr 1970 im Körper des Indianers George Washakie wieder. Er und Georges Großvater Joseph werden in das Gefängnis geworfen, weil sie sich einen Wagen "geborgt" haben. Dort wird Sam das Opfer von Sheriff Taggarts brutalen Erziehungsmethoden für Indianer. Er erfährt von Joseph, dass George seinen Großvater gerade aus dem Altenheim abgeholt hat, um den kranken Mann zum Sterben dorthin zu bringen, wo er geboren wurde: in das Shoshonenreservat. Sam und Joseph können aus dem Gefängnis fliehen und "leihen" sich wieder einen Wagen. Albert erklärt Sam, dass er und Joseph es bis ins Reservat schaffen müssen, weil Taggart dort keine Macht habe - oder Joseph und sein Enkel werden die nächsten zehn Jahre im Knast verbringen. Erst mit dem Wagen, dann auf Pferden fliehen Sam und Joseph vor dem Sheriff, der alles in Bewegung setzt, um die beiden aufzuhalten. Dabei bekommt er ausgerechnet von Georges Schwester Suzanne Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dr. Sam Beckett) Dean Stockwell (Albert "Al" Calavicci) Leon Rippy (Sheriff Taggart) Gloria Hayes (Suzanne Washakie) Jim Jaimes (Deputy Hazlitt) James Carrera (George Washakie) Tom Everett (Deputy Sheriff Hazlitt) Originaltitel: Quantum Leap Regie: Alan J. Levi Drehbuch: Donald P. Bellisario, Chris Ruppenthal Musik: Velton Ray Bunch, Jerry Grant, Mike Post