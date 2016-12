RTL NITRO 05:15 bis 06:00 Actionserie CHiPs Fliegender Stoff USA 1980 HDTV Live TV Merken Eine Bande besonders raffinierter Autodiebe treibt ihr Unwesen. Sie stehlen nicht den ganzen Wagen, sondern nur verschiedene Einzelteile. Jon und Ponch von der California Highway Patrol sind verblüfft, als die Teile schließlich wieder auftauchen, doch nicht dort, wo sie hingehören. Das Ganze entpuppt sich als eine geschickte Operation: Die Diebe rauben die Einzelteile, kaufen die passenden Chassis auf einer Auktion und setzen die Wagen wieder zusammen. Sie sind damit die legalen Eigentümer der Autos, die sie als Neuwagen weiterverkaufen. In einem zweiten Fall lassen Jon und Ponch durch ihr schnelles Eingreiifen einen Heroinschmugglerring auffliegen, der den Stoff aus Mexiko in die USA fliegt und ihn über Van Nuys per Fallschirm abwirft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Larry Wilcox (Officer Jon Baker) Erik Estrada (Officer Francis "Ponch" Poncherello) Robert Pine (Sgt. Joseph Getraer) James Luisi (Lazarri) Paul Linke (Officer Arthur Grossman) Richard Bakalyan (O'Hare) Sharon Clark (Shari) Originaltitel: CHiPs Regie: Don Weis Drehbuch: Rick Rosner, Frank Telford Kamera: Robert F. Sparks Musik: John Parker