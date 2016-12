RBB 22:00 bis 22:40 Magazin rbb Sportplatz D 2016 2016-12-18 04:55 Merken Hertha nach dem Spitzenspiel in Leipzig: Hertha BSC trifft im Topspiel der Bundesliga auf Überflieger RB Leipzig. Vor der Partie gegen den Tabellenzweiten plagen Trainer Pal Dardai jedoch Verletzungssorgen. In der Innenverteidigung könnten daher junge Nachwuchs-Herthaner zum Einsatz kommen. Union will den Fluch brechen: Wenn es für den 1. FC Union Berlin einen Angstgegner gibt, dann ist es Greuther Fürth. Seit sieben Jahren warten die Eisernen auf einen Heimsieg gegen die Mittelfranken. Unter Trainer Jens Keller hat sich Union zum Aufstiegskandidaten entwickelt und auch jede Serie findet bekanntlich irgendwann ein Ende. BR Volleys empfangen den Rekordmeister: Die BR Volleys empfangen den Rekordmeister VfB Friedrichshafen zum letzten Heimspiel des Jahres. Die Berliner, die in dieser Saison in der Liga noch ungeschlagen sind, haben mit ihrem Dauerrivalen noch eine Rechnung offen. Gelingt den Volleys nach der klaren Niederlage im Supercup die Revanche? Eisbären wollen zu Hause punkten: Die Eisbären Berlin empfangen am Sonntag die Thomas Sabo Ice Tigers. Die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp traf in dieser Saison bereits zwei Mal auf die Nürnberger, ein Mal konnte man gewinnen. Ein weiterer Sieg wäre dringend nötig, um sich den ersten sechs und damit der sicheren Qualifikation für die Play-Offs zu nähern. Füchse: Mit neuem Trainer zum Spitzenreiter: Die Füchse Berlin bestreiten am Sonntag ihr erstes Spiel unter dem neuen Trainer Velimir Petkovic. Zum Antritt wartet mit der SG Flensburg-Handewitt gleich ein richtig schwerer Brocken. Gelingt dem neuen Füchse-Coach gegen den Tabellenführer ein guter Einstand? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dietmar Teige Originaltitel: rbb Sportplatz

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 352 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 167 Min. Das Supertalent

Show

RTL 01:00 bis 03:50

Seit 112 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 82 Min.