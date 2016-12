RBB 17:05 bis 17:50 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 752 Zufälle gibt es nicht D 2016 HDTV Merken Vorweihnachtszeit in der Sachsenklinik: Noch immer belastet Pia Heilmanns Tod ihre Familie, Freunde und Kollegen sehr. Roland lenkt sich tagsüber mit Arbeit in der Klinik ab, nachts findet er kaum Schlaf. Typisch Roland, wirkt er nach außen unnahbar und verbirgt seine Trauer hinter einer Maske. Für sein Umfeld ist es schwierig, damit umzugehen und auch im Umgang mit Patienten kommt es zu Konflikten: Astrologe Heiko Vogel, der mit einer schweren Augenverletzung eingeliefert wird, verweigert eine sofortige Operation, weil er meint, die Sterne stünden an diesem Tag ungünstig. Roland Heilmann ist nahe dran, die Beherrschung zu verlieren. IT-Techniker Felix Sonntag, der das Computersystem der Klinik optimieren soll, sorgt vor allem beim weiblichen Klinikpersonal ordentlich für Aufregung. Und auch Sarah muss zugeben, dass seine sympathische Art und die charmante Offenheit durchaus Anziehungskraft haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victor Schefé (Heiko Vogel) Jochen Matschke (Felix Sonntag) Ella Zirzow (Lisa Schroth) Antony Petrifke (Jonas Heilmann) Karsten Kühn (Jakob Heilmann) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Heidi Kranz Drehbuch: Jochen S. Franken Kamera: Florian Licht, Daniel Blaum Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia