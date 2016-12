RBB 14:40 bis 14:50 Magazin Märchenrätsel mit Madeleine Wehle und prominenten Gästen D 2016 2016-12-19 14:15 HDTV Merken Mit der Kelly Family sang sie schon von Kindesbeinen an, heute ist sie Mutter von drei Kindern, tanzt und singt seit Jahren erfolgreich solo. Wie verlebt die quirlige Maite Kelly Weihnachten? Ruhig und besinnlich oder turbulent? Gibt es bei ihr einen Weihnachtsbaum? Seinen Ursprung findet der Weihnachtsbaum in einer heidnischen Tradition des 15. Jahrhunderts. Mindestens genauso wichtig wie ein Weihnachtsbaum ist das Wetter zu Weihnachten. Viele wünschen sich Schnee. In dem heutigen Märchenfilm "Frau Holle" gibt sich Marianne Sägebrecht in der Rolle der Frau Holle alle Mühe, damit es auf der Erde schneit. Natürlich darf auch ein kniffliges Rätsel nicht fehlen. Zu gewinnen gibt es weihnachtliche Überraschungspakete. In Google-Kalender eintragen Moderation: Madeleine Wehle Gäste: Gäste: Maite Kelly (Sängerin) Originaltitel: Märchenrätsel