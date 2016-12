RBB 11:10 bis 11:55 Arztserie Der Bergdoktor Auf der Flucht D, A 1995 HDTV Live TV Merken Sabina leidet unter ihrem Hausfrauendasein. Sie vermisst ihre verantwortungsvolle Stellung als Ärztin im Krankenhaus. Da erhält sie Besuch von einem früheren Kollegen, Dr. Michael Frank, einem Chirurgen aus Innsbruck, der sie als Anästhesistin für seine Klinik gewinnen möchte. Sabina lehnt das Angebot von Dr. Frank zunächst ab. Aber eigentlich möchte sie sehr gerne wieder arbeiten. Das Gespräch mit Thomas hierüber endet im Streit. Am nächsten Tag fährt Sabina nach Innsbruck, um bei einer Operation zu helfen und kehrt nicht gleich nach Sonnenstein zurück. Sie lässt sich von Dr. Frank zu einem gemeinsamen Abend in Innsbruck überreden. Währenddessen taucht Janna Schultheiß - eine exzentrische ältere Dame in Sonnenstein auf. Sie hat einen Papagei bei sich und macht auch sonst einen recht ungewöhnlichen Eindruck. Janna steigt im Hotel Angerer ab und scheint sich sehr für Dr. Burgner zu interessieren. Traudl wird misstrauisch, als Janna, die offensichtlich an einer starken Erkältung leidet, sich nicht vom Doktor behandeln lassen möchte. Stattdessen steckt Janna halb Sonnenstein mit ihrer Erkältung an. Schließlich gelingt es Traudl, Jannas Sohn ausfindig zu machen, der ihr erzählt, dass Janna eigentlich in ein Seniorenheim gehen sollte. Aber warum hat sie sich ausgerechnet nach Sonnenstein geflüchtet? Als Jannas Zustand sich verschlechtert und Dr. Burgner sie ins Kranken-haus nach Innsbruck bringt, löst sich das Rätsel: Janna ist die Schwester von Dr. Burgners verstorbener Mutter und wollte ihren Neffen kennen-lernen. Damit ergeben sich ganz neue Perspektiven: Sabina kann vertretungsweise in Innsbruck arbeiten und Janna kann sich währenddessen um die kleine Julia kümmern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhart Lippert (Dr. Thomas Burgner) Anita Zagaria (Sabina) Enzi Fuchs (Franzi) Walther Reyer (Pankraz Obermayr) Carin Titze (Traudl) Manuel Guggenberger (Maxl) Michaela May (Alexandra von Brauneck) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Wolf Dietrich Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Horst Schier, Holger Wenck Musik: Michael Gajare