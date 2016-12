Super RTL 22:15 bis 23:15 Dokumentation Murder She Solved - Frauen auf Täterjagd Ihr schlimmster Albtraum CDN 2013 Stereo Merken Als Krankenpflegerin Mandy aus ihren eigenen vier Wänden entführt wird, begibt sich Kriminalpolizistin Pam Perrenoud auf Spurensuche. Ein Überwachungsvideo, eine Haarprobe und Patronenhülsen sollen den Fall aufklären... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Murder She Solved Regie: Anna Ceraldi Zin Drehbuch: Anna Ceraldi Zin, Dale Drewery

