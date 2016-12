Super RTL 17:40 bis 18:10 Trickserie Bugs Bunny & Looney Tunes Omis neuer Bikini / Schwere Geschütze / Möhren, Monster, Mutationen / Die schnellste Maus von Mexiko USA 1941-1995 2016-12-19 11:00 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Sylvester will Tweety an den Kragen gehen. Das Ganze findet dieses Mal vor maritimer Kulisse statt... 2. Geschichte: Der Kojote hat nichts anderes im Kopf, als dem Roadrunner den Garaus zu machen. Doch was hilft am besten, Kleber oder ein Gummiband? 3. Geschichte: Bugs Bunny bekommt im Park von einem Fremden eine Möhre angeboten. Doch schon bald wird ihm klar, dass dieser nichts Gutes im Schilde führt... 4. Geschichte: Mäuserich Speedy Gonzalez gilt als die schnellste Maus Mexikos. Er macht seinen Widersachern dank seiner unglaublichen Schnelligkeit immer wieder das Leben schwer... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bugs Bunny & Looney Tunes Altersempfehlung: ab 6