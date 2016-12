Super RTL 05:40 bis 05:55 Trickserie Olivia Olivia tanzt auf dem Eis GB, USA 2009-2011 Stereo HDTV Live TV Merken Die berühmte Eisläuferin Sonja Spitze kommt mit ihrer Show "Cinderella auf dem Eis" in der Stadt und Mama hat Karten für die ganze Familie. Olivia ist schon ganz aufgeregt, denn ein Zuschauer darf zusammen mit Sonja Spitze auf die Eisfläche. Olivia möchte schon einmal anfangen zu üben und baut sich mit Julians Hilfe eine eigene Eislaufanlage. Bald stoßen Olivias Freunde dazu und alle haben eine Menge Spaß auf dem Eis. Da erfährt Mama durch das Radio, dass die Vorstellung ausfallen muss. Doch Olivia lässt sich ihre Begeisterung nicht nehmen. Olivia und ihre Freunde stellen kurzer Hand selbst eine Cinderella-Vorstellung auf die Beine mit Olivia in der Hauptrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Olivia