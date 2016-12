ONE 23:45 bis 00:15 Familienserie Lindenstraße Folge: 1609 Letzte Chance D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Nachdem sich über den Flurfunk die Nachricht schnell verbreitet hat, dass Nico Lara betrogen hat und mit Angelina eine Affäre hat, will Lea sich an Nico rächen und besteht nun doch darauf, in der Wohnung Zenker zu bleiben. Helga, Gabi und Andy sind hin- und hergerissen, beschließen dann aber, Nicos Sachen aus der Wohnung zu holen und ihn wieder bei Iffi einzuquartieren. Die Rechnung haben sie aber ohne Nico gemacht. Marek bleibt dabei, gegen den Willen von Alex und Philipp dem potenziellen Investor Schmidtbauer das Start-Up-Unternehmen als Sunny zu präsentieren. Schmidtbauer ist aufgrund des weiblichen Auftritts während des gesamten Vortrages abgelenkt, obwohl Sunny alles souverän und charmant meistert. Alex ist hypernervös: Wie wird sich Schmidtbauer, ihre letzte Chance, entscheiden? Derweil macht Vasily Jack Stress. Ist sie etwa lesbisch? Dressler lässt nicht locker und bohrt so lange, bis Angelina ihm offenbart, dass sie schwanger ist. Das lässt den Arzt wieder einmal zur Hochform auflaufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jannik Scharmweber (Nico Zenker) Ludwig Haas (Dr. Ludwig Dressler) Daniela Babette (Angelina Dressler) Jo Bolling (Andy Zenker) Marie-Luise Marjan (Helga Beimer) Andrea Spatzek (Gabi Zenker) Martin Walde (Marek Zöllig / Sunny) Originaltitel: Lindenstraße Regie: Kerstin Krause Drehbuch: Michael Meisheit Kamera: Rene Begas Musik: Jürgen Knieper