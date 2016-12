RTS Deux 13:55 bis 15:55 Sonstiges Saut à ski Coupe du monde Stereo Untertitel Live Merken Comme chaque hiver à la mi-décembre, la Coupe du monde de saut à ski fait une halte sur le grand tremplin d'Engelberg. Suivez, les 17 et 18 décembre, les seules étapes suisses du programme de la Coupe du monde sur RTS Deux et RTSsport.ch. A quelques jours du début de la fameuse Tournée des 4 Tremplins, les meilleurs sauteurs du monde viendront chercher un résultat et surtout de la confiance à Engelberg dans le canton d'Obwald. A noter que la piste d'Engelberg surnommée " Die Gross - Titlis - Schanze " est la plus grande piste naturelle de saut à ski du monde. Chaque épreuve sera commentée en direct par Matthieu Juttens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie