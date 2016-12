ONE 02:40 bis 03:05 Serien Nurse Jackie An der Pflegefront USA 2010 Live TV Merken Während sich Zoey immer heftiger Sorgen darüber macht, dass sie womöglich schwanger sein könnte, machen sich sowohl Eleanor als auch Sam Sorgen darüber, wie es mit ihrer wahrscheinlich sehr kurzen, aber durchaus heftigen Affäre weitergehen könnte, und ganz nebenbei sorgt sich auch noch ein Notarzthelfer um Zoey, während Jackie sich gemeinsam mit Zoey nicht ganz zu unrecht Sorgen um die Altenbetreuung in Amerika macht, nachdem die schwer vernachlässigte Renata, die als Hairstylistin für diverse Broadway-Musical-Erfolge mit verantwortlich war, recht verwirrt in der Krankenhaus-Notaufnahme landet. Aber vielleicht gelingt es Jackie ja am Ende, auch noch den mexikanischen Bauarbeiter, der aus Sorge über sein Werkzeug eine Schusswaffe bei sich trägt, als er von einem Baugerüst fällt, eine gewisse Gerechtigkeit zu verschaffen und ganz nebenbei noch ihren Streit mit Kevin zu begraben... (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Eve Best (Dr. Eleanor O'Hara) Merritt Wever (Zoey Barkow) Haaz Sleiman (Mohammed "Mo-Mo" de la Cruz) Paul Schulze (Eddie Walzer) Peter Facinelli (Dr. Fitch Cooper) Anna Deavere Smith (Mrs. Gloria Akalitus) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Adam Bernstein Drehbuch: Liz Brixius Kamera: Igor Martinovic Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 12