tagesschau24 02:30 bis 03:00 Reportage Der König von Wittenberg: Eine Monarchie wird abgewickelt D 2015

Vor dem Amtsgericht Dessau stand Ende 2014 ein Mann, der sich als König von Deutschland ausgibt. Sein Reich liegt kurz vor Wittenberg, auf einem ehemaligen Krankenhausgelände. Peter Fitzek, der seinen Untertanen Steuerfreiheit verspricht, ihnen Pässe und Führerscheine ausstellt, musste sich allerdings nicht etwa wegen der Erfindung eines eigenen Staates verantworten, sondern weil er ohne Genehmigung eine Krankenversicherung betrieben haben soll.Seit fast zwei Jahren begleitet exakt - die Story den ehemaligen Koch und selbsternannten Imperator mit der Kamera. Damals präsentierte er uns stolz sein Königreich - eine bizarre Parallelwelt, scheinbar unbehelligt von Polizei und Behörden. Doch jetzt nehmen die sein Reich auseinander: Das "Königreich Deutschland" und die angegliederte Vereine werden auf Anordnung der Finanzaufsicht BaFin abgewickelt.Ist das tatsächlich das Ende der Kleinstmonarchie? 'Ich lasse mich nicht einschüchtern. Ich werde jetzt noch krasser.', gibt sich seine Durchlaucht nach wie vor kämpferisch. Wer ist dieser Peter Fitzek, der die Ämter narrt und immer wieder mit einem "blauen Auge" davonkommt? Und was ist mit seinen Anhängern? exakt - die Story begleitet Aufstieg und Fall des selbsternannten Regenten, besucht den Abwickler, spricht mit Behördenvertretern und fragt: Wie hat sich die Situation in der Lutherstadt entwickelt?

Moderation: Annett Glatz Originaltitel: Der König von Wittenberg: Eine Monarchie wird abgewickelt Regie: Katja Riha/Clemens Riha