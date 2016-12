tagesschau24 11:15 bis 12:00 Dokumentation "Reichsbürger" gegen den Staat Eine Parallelwelt mitten in Deutschland D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Seitdem im fränkischen Georgensmünd ein Polizist von einem selbsternannten "Reichsbürger" erschossen wurde, machen sie beinahe täglich Schlagzeilen: Bürger, die der Bundesrepublik den Kampf angesagt haben und behaupten, der Staat sei eigentlich eine GmbH und das Deutsche Reich existiere weiter. Das Konstrukt erscheint so krude, dass diese Gegner der bundesdeutschen Demokratie lange Zeit nicht ernst genommen wurden. Gerichtsvollzieher, Finanzbeamte und Ordnungshüter treffen dabei schon seit Jahren auf "Reichsbürger". Sie weigern sich, Anordnungen zu befolgen und Steuern zu zahlen. Sie stellen sich eigene Pässe und Urkunden aus. Sie gründen eigene Fürstentümer und Königreiche, stellen Grenzschilder und sogar ein eigenes "Polizeihilfswerk" auf. Sie erheben Schuldforderungen gegen Bundeskanzlerin und Bundespräsident ebenso wie gegen einzelne Mitarbeiter in den Ämtern. Die Dokumentation geht von aktuellen Fällen aus, wie Behörden schikaniert und Beamte persönlich bedroht werden, und analysiert Hintergrund und Gründe für das Entstehen der "Reichsbürger"-Szene. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: "Reichsbürger" gegen den Staat