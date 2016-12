VOX 20:15 bis 23:40 Dokusoap Guidos Shopping Queen des Jahres Guido hautnah - Verleihe einem It-Piece aus meiner aktuellen Kollektion den perfekten Touch! D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Bewaffnet mit ihrer persönlichen, prominenten Beraterin und 500 Euro Shopping-Budget wollen es Lisa, Babs, Anja und Patrizia noch einmal ganz genau wissen: Wer kann neben stärkster Konkurrenz unter Beweis stellen, dass er der Beste im Shoppen ist? Um zu gewinnen, müssen sie innerhalb von vier Stunden das Motto "Guido hautnah - Verleihe einem It-Piece aus meiner aktuellen Kollektion den perfekten Touch!" perfekt umsetzen. Dazu hat Guido jeder Kandidatin eine zu ihr perfekt passende Designer-Jacke aus seiner eigenen Kollektion überlassen - allein auf dieses Motto dürften zig 'Shopping Queen'-Anwärterinnen neidisch sein! Doch anders als gewohnt vergeben nicht die Mitstreiterinnen Punkte für das finale Outfit, sondern die drei konkurrierenden, prominenten Beraterinnen. Die vier Kandidatinnen sehen die Looks der Konkurrenz erst am Finaltag. Natürlich begleitet Guido Maria Kretschmer das Geschehen wieder wie gewohnt am Bildschirm und kommentiert die Fauxpas und No-Gos aus dem Off. Auch der Star-Designer vergibt seine Punkte und ist am Ende das Zünglein an der Waage. Die Siegerin wird schließlich zur "Shopping Queen des Jahres 2016" gekürt und darf sich über eine New-York-Reise sowie 1.000 Euro Shopping-Geld freuen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guido Maria Kretschmer Gäste: Gäste: Lisa (25) aus Bremen, Babs (46) aus Ulm, Anja (23) aus Hamburg, Patrizia (32) aus Düsseldorf. Jury: Alessandra Meyer-Wölden, Sonya Kraus, Panagiota Petridou, Collien Ulmen-Fernandes Originaltitel: Guidos Shopping Queen des Jahres

