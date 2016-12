VOX 11:00 bis 11:50 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Verwechslungsopfer USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Polizistensohn Joseph Long (Kris Eivers), der eine reine Weste hat, wird Opfer eines Mafia-Mordes. Die Detectives finden heraus, dass es sich um einen Verwechslung handelt, denn es gibt einen weiteren Joseph Long, der auch am selben Tag geboren ist, in New York. Dieser ist ein bekannter Bombenbastler. Vor kurzem wurde ein Bombenanschlag auf den Mafia-Boss Peter Taglioti (Frank Santorelli) verübt, der sich nun dafür rächen will. Außerdem findet Logan (Chris Noth) heraus, dass es unter den Polizisten einen Maulwurf gibt. Doch wer ist es? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamey Sheridan (Captain James Deakins) Courtney B. Vance (Ron Carver) Chris Noth (Detective Mike Logan) Annabella Sciorra (Detective Carolyn Barek) David Keith (Detective Mark Virgini) Nick Sandow (Detective Albert Kirkoff) Kelly Karbacz (Renata Virgini) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Stephanie Sengupta Kamera: Frank Prinzi Musik: Mike Post