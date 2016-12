TLC 23:10 bis 00:10 Dokusoap Jon & Kate: Leben mit 8 Kindern Großputz mit Großfamilie USA 2014 Merken Bei Großfamilie Gosselin steht der Hausputz an. Doch Putzen allein reicht diesmal nicht: Es muss gründlich entrümpelt werden. Mama Kate beschließt zusammen mit ihren acht Kindern, einen Hinterhofverkauf abzuhalten und den Erlös an eine Tierschutzorganisation zu spenden. Doch als die Kids anfangen, in alten Sachen zu kramen, kommen Erinnerungen hoch. Werden sie sich am Ende überhaupt von etwas trennen können? Dann geht es in den Trampolinpark, um den 14. Geburtstag der Zwillinge Mady und Cara zu feiern. Aber als Kate versucht, zusammen mit den Twins und den Sechslingen für ein neues Familienfoto zu posieren, bricht Chaos aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jon & Kate Plus 8