Unsere kleine Großfamilie Der Camping -Trip USA 2015 Da die Sommerferien dem Ende zugehen, und die Kids bald wieder in die Schule müssen, möchte Papa Trent ein Zeichen setzen und seiner Familie ein unvergessliches Abenteuer bieten. Obwohl Amber den Plan ihres Mannes für eine Schnapsidee hält, bricht die Familie bei nächster Gelegenheit zum Camping auf - im August, in Georgia! Doch Trents Hoffnungen auf tolle Erinnerungen lösen sich schnell in Rauch auf, weil bei ihrem Campingausflug alles schief geht. Lästige Insekten, unerträgliche Hitze, Unwetter und ein Fahrt ins Krankenhaus mit Sohn Jonah: Wird Familie Johnston trotz allem in der Wildnis durchhalten? Originaltitel: 7 Little Johnstons

