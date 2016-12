TLC 05:15 bis 06:00 Dokusoap Enthüllt! Jerry Springer deckt auf Catch Me if You Can USA 2014 Merken Die Zeitungen feierten Colton Harris-Moore als "Barfuß-Banditen", seine Fans bejubelten ihn als modernen Jesse James und für die US-Polizei war er eine harte Nuss. Doch die Geschichte des Jungen, der zum Meisterdieb wurde, gleicht einer Tragödie: Als Kind stahl Colton aus Hunger, als Teenager um dem Leben an der Seite einer stets betrunkenen Mutter zu entkommen. Mit 20 wird er schließlich geschnappt, nachdem er in Häuser und Geschäfte eingebrochen ist, Autos und Boote gestohlen hat. Nach einer zweijährigen Jagd geht Amerikas schlauester Dieb den Ermittlern ins Netz: In einem geklauten Kleinflugzeug hatte Colton eine Bruchlandung auf den Bahamas hingelegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marshall Duncan (Lewis Joyner) Peter Frank (Bahama Cop) Tim McCord (Lachlan Buchanan) Dawn Meyer (Pam) Melissa Nassauer (Anne (16yrs)) Nicholas Neve (Young Colton's Friend) Mike Reed (Deputy) Originaltitel: Tabloid Regie: Yoram Astrakhan Drehbuch: Daniel Snyder