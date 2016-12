RTL 23:00 bis 01:20 Actionfilm Riddick - Überleben ist seine Rache USA, GB 2013 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Von den eigenen Leuten verraten und schwerverletzt, muss sich Weltraumflüchtling Riddick auf einem von Menschen unbewohnten Wüstenplaneten durchschlagen. Er rettet sich vor feindlichen tierartigen Kreaturen, die es allesamt auf den Aussätzigen abgesehen haben. Als er sich gerade vermeintlich in Sicherheit gebracht hat, wartet schon das nächste Abenteuer auf ihn: Am Horizont zieht ein tödlicher Regen auf und Riddick bleiben nur wenige Tage, um den Planeten zu verlassen. Obwohl er um die Gefahr weiß, setzt er von einer verlassenen Station einen Notruf ab. Dieser lockt nämlich keine Retter, sondern eine Truppe skrupelloser Kopfgeldjäger an - schließlich ist auf den flüchtigen Sträfling eine hohe Geldsumme ausgesetzt. Und auch ein zweites Raumschiff mit Söldnern an Bord lässt nicht lange auf sich warten, denn deren Leader hat noch eine Rechnung mit Riddick zu begleichen. Kann er die Truppen überwältigen und schafft Riddick es, den Planeten vor dem großen todbringenden Regen zu verlassen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vin Diesel (Riddick) Jordi Mollà (Santana) Matt Nable (Boss Johns) Karl Urban (Vaako) Katee Sackhoff (Dahl) Dave Bautista (Diaz) Raoul Trujillo (Lockspur) Originaltitel: Riddick Regie: David Twohy Drehbuch: David Twohy Kamera: David Eggby Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 16

