WDR 00:45 bis 03:15 Musik Rockpalast: Alter Bridge / Gojira / Like A Storm D 2016 Stereo HDTV Alter Bridge wurde 2004 unter anderem von Ex-Mitgliedern von Creed gegründet. Die Jungs um Sänger Myles Kennedy bespielen am 05. Dezember 2016 das Kölner Palladium und präsentieren dabei ihr aktuelles Album "The Last Hero". Damals hat wohl keiner erwartet, dass Alter Bridge so lange Bestand haben würde. Aber die Band hält sich solide, bringt relativ erfolgreiche Alben heraus und zeigt im Vergleich zu Creed, der oft sehr bemüht daherkommenden Spätgeborenen-Grunge-Combo, auch mal ein bisschen Kante - zumindest mehr Lust auf harte Gitarrensounds. Rockpalast ist dabei, wenn Alter Bridge am 05. Dezember das Kölner Palladium rockt. Support sind die französische Death-Metal Band Gojira und die neuseeländische Metal-Combo Like A Storm. Originaltitel: Rockpalast