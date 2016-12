WDR 16:45 bis 18:15 Show Kölsche Weihnacht - Paveier und Freunde D 2016 2016-12-24 07:25 Stereo HDTV Live TV Merken Himmlische Lieder op kölsch: Dieses Jahr veranstaltet WDR 4 gemeinsam mit dem WDR Fernsehen die "Kölsche Weihnacht" im Großen Sendesaal des WDR Funkhauses in Köln. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Kölner Kultband "Paveier". Die sechs Musiker präsentieren alte und neue kölsche Lieder, in denen das schönste Fest des Jahres besungen wird: Mal lustig und mit einem gehörigen Augenzwinkern, mal herzlich und besinnlich. Dazu gibt es weihnachtliche Geschichten und eine Reihe von musikalischen Gästen: Marc Metzger, Fritz Schopps, Gerd Köster, Frank Hocker, Elke Schlimbach, JP Weber, Yana Kris Molina, der Kinderchor der Kölner Hauptschule Großer Griechenmarkt unter der Leitung von Karl Becker, der Gospelchor Na Mouléma, das Chorprojekt mit Flüchtlingen "Grenzenlos" und ein Streichquartett des WDR Funkhausorchesters. Die "Kölsche Weihnacht" ist bei WDR 4 im Radio am 2. Weihnachtstag, 26. Dezember 2016, von 20.04 bis 22.00 Uhr zu hören. Im WDR Fernsehen ist das Konzert am Sonntag, 18. Dezember 2016, ab 16.45 - 18.15 Uhr. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Marc Metzger, Fritz Schopps, Gerd Köster, Frank Hocker, Elke Schlimbach, JP Weber, Yana Kris Molina, Kinderchor der Kölner Hauptschule Großer Griechenmarkt, Karl Becker (Leitung des Kinderchors), Gospelchor Na Mouléma, Chorprojekt mit Flüchtlingen "Grenze Originaltitel: Kölsche Weihnacht