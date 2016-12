WDR 11:30 bis 13:00 Talkshow Kölner Treff D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Margie Kinsky und Bill Mockridge: Margie Kinsky und Bill Mockridge haben sechs Söhne, die mittlerweile alle erfolgreich ihr eigenes Leben meistern. Jetzt, wo die Jungs alle aus dem Haus sind, müssen Margie, die temperamentvolle Römerin mit dem frechen Mundwerk, und der bedächtige, in sich ruhende Kanadier Bill neue Rollen für sich finden. Diesmal ganz ohne Familienchaos. 33 Jahre sind sie nun verheiratet, stehen bald mit ihrem ersten gemeinsamen Kabarett-Programm "Hurra, wir lieben noch!" auf der Bühne. Wer solange nicht warten will, kann ihr turbulentes Leben in "Die Mockridges - Eine Knallerfamilie" ab dem 22. Dezember wieder im WDR verfolgen und im "Kölner Treff". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bettina Böttinger Gäste: Gäste: Margie Kinsky (Schauspielerin), Bill Mockridge (Schauspieler), Jürgen Vogel (Schauspieler), Marianne Koch (Ärztin und Buchautorin), Olaf Schubert (Comedian), Thomas Ohrner (Moderator und Schauspieler), Melanie Raabe (Autorin) Originaltitel: Kölner Treff