RTL Passion 05:30 bis 06:00 Daily Soap Unter uns Classics D 2004 Anna kann ihr Glück kaum fassen, als Ole ihr seine Liebe gesteht. Allerdings merkt sie auch schnell, dass die Beziehung zu ihrem Lehrer nicht frei von Problemen ist. So muss sie sich vor ihren Eltern Ausreden einfallen lassen, und im Unterricht ist es für sie als auch für Ole schwierig, neutral miteinander umzugehen. Als sie schließlich bei einem Kuss beinahe von Jill überrascht werden, entschließen sich Anna und Ole, in Zukunft vorsichtiger zu sein. Nachdem Björn beinahe den Geburtstag seiner Mutter vergessen hätte, lädt er sie kurzerhand nach Köln ein - was auch für Malte eine große Überraschung ist. Außerdem lässt Björn ein erlesenes Dinner in der WG auffahren, um sich bei seinen Freunden und Malte für ihre Unterstützung zu bedanken. Und zum Höhepunkt des Abends schenkt er, auch in Maltes Namen, seiner Mutter etwas ganz Besonderes... Wolfgang und Irene machen sich Sorgen um Karin. Da sie keinen Bankkredit bekommt, ist ihr Traum von der eigenen Konditorei gefährdet und dementsprechend ist sie deprimiert. Deshalb versucht Wolfgang, sie zu trösten und setzt sich auch beim Dachverband für sie ein. Umso schockierter ist er, als in der Zeitung ein kompromittierendes Foto von Karin und ihm erscheint... Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics