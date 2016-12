BR Fernsehen 02:25 bis 02:55 Klassik Macht Hoch die Tür - Bayerns Knabenchöre im Advent Die Regensburger Domspatzen D 2015 Stereo 16:9 Merken Am vierten Adventssonntag stimmen die Regensburger Domspatzen mit stimmungsvollen Liedern auf die Adventszeit ein. Mit ihrer über tausendjährigen Geschichte zählen sie zu den ältesten Knabenchören weltweit. "Lux aurumque", "Wisst ihr noch, wie es geschehen", "Omni Die Dic Mariae", das sind nur einige der Adventslieder, die in dieser Sendung erklingen. Ausgesucht wurden sie von Domkapellmeister Roland Büchner, dem Chorleiter der Regensburger Domspatzen. "In dulci jubilo" und den Adventsklassiker "Macht hoch die Tür" präsentieren die Regensburger Domsingknaben in einer ganz eigenen Variante. Das BR-Team blickt auch hinter die Kulissen des Schul- und Internatsbetriebs der Domspatzen. Der Schüler Patrick Aicheler erzählt, dass ihm die Regensburger Domspatzen in all den Jahren im Internat zur zweiten Familie wurden. Roland Büchner gibt Einblick in das Geheimnis eines Knabenchors über den Gesang hinaus. Domspatz bleibt man - jedenfalls im Herzen - ein Leben lang. Das weiß Monsignore Martin Cambensy, heute als Pfarrer im Münchner Ortsteil Moosach berufstätig. Irgendwie vermisst er die Zeiten als Domspatz, auch, weil man damals viel rumkam, die Chorreisen führten ihn nach Belgien, Holland, Amerika und auch nach Japan. Laut Monsignore Cambensy hat bis jetzt noch jeder der Domspatzen etwas in seinem Leben erreicht - in allen möglichen Berufen und in allen möglichen Musikrichtungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Roland Büchner (Domkapellmeister), Patrick Aicheler (Schüler), Monsignore Martin Cambensy Originaltitel: Macht hoch die Tür Regie: Volker Wild