BR Fernsehen 23:20 bis 00:05 Show Mathias Tretter - Live auf der Bühne! D 2016 Dolby Untertitel 16:9 Live TV Merken "Selfie" heißt das neue Programm von Mathias Tretter - und auch die französische Bulldogge, die der frischgebackene Hunde-Versteher und Medizinkabarettist in seiner neuen Show live auf der Bühne hypnotisieren und in einen langhaarigen Deutsch-Türken verwandeln will. Tretter geißelt den Zwang zur Selbstinszenierung in der postdemokratischen Gesellschaft. Politik, Wirtschaft, Medien, Kultur, aber auch das Private sind zunehmend Schauplatz der schamlosen Überhöhung des eigenen Ichs. Selbst Systemadministratorinnen und Kindergärtner präsentieren heute Lebensläufe und Hobbys, wie man sie vormals aus der Gala kannte. Dazu werden Selbstporträts ins Netz gestellt, die Kate Moss und George Clooney aussehen lassen wie fränkische Jugendherbergseltern. Eine Aufzeichnung aus dem Alten Kino in Ebersberg In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mathias Tretter - Live auf der Bühne!