BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Tanz Der Komödienstadel Schneesturm D 1985 Untertitel Merken Die Geschichte spielt auf dem Einödhof des Straßhofbauern Bartl. Der Bartl hat seinerzeit auf seine Jugendliebe Loni verzichtet und die um 20 Jahre ältere, aber reiche Marie geheiratet. Die Loni nahm daraufhin, teils aus Trotz, teils aus wirtschaftlichen Gründen, den wiederum um 20 Jahre älteren Anderl. Darüber sind Jahre vergangen. In einer stürmischen Winternacht ist der Bartl auf seinem Einödhof mit Magd und Knecht allein. Seine Frau ist in der Kreisstadt zum Einkaufen. Das Schneetreiben wird dort immer dichter, sodass Marie nicht mehr zurückkommen kann. Die in den Baum aufgehängte Laterne weist dafür der Loni den Weg zum Straßhof; sie war auf Verwandtenbesuch und kann jetzt auch nicht mehr nach Hause zurück. Loni und Bartl gestehen sich gegenseitig ein, dass sie einander noch immer sehr gerne haben, und so liegt es doch nahe, dass man die günstige Gelegenheit zum vertrauten Zusammensein nützt, so jedenfalls meinen der Knecht Peter und die Magd Mirl. Am nächsten Morgen geht der Schneepflug und der Anderl bringt die Marie nach Hause. Wie sich herausstellt, hat sie beim Anderl genächtigt. Nun kommt es zu gegenseitigen Verdächtigungen und Mutmaßungen, was in dieser Nacht so alles geschehen sein könnte. Die Überlegungen und Diskussionen nehmen kein Ende. Der Schneesturm bricht erneut herein, das Haus ist bis über die Fenster eingeschneit und der Dachstuhl droht einzustürzen. In dieser Notlage finden die vier wieder zusammen, jeder glaubt an die Unschuld des anderen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhart Lippert (Bartl, Straßhofbauer) Erni Singerl (Marie, seine Frau) Toni Berger (Anderl, der Krämer) Mona Freiberg (Loni, seine Frau) Werner Zeussel (Peter, Knecht) Manuela Denz (Mirl, Magd) Originaltitel: Der Komödienstadel Regie: Olf Fischer Drehbuch: Anton Maly

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 354 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 169 Min. Das Supertalent

Show

RTL 01:00 bis 03:50

Seit 114 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 84 Min.