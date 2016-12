BR Fernsehen 17:45 bis 18:28 Regionales Aus Schwaben und Altbayern Stauraum für Schicksale: in einem Self Storage Lager / Christkind mit dem Grünen Punkt: Spielzeugrecycling / Rettungsaktion: Rosi Bauer und ihre Barockkrippe / Christbaumsuche: Ehrenrettung für die Fichte / Das Gummiband mit den Haken: Verbandsklammern aus Furth im Wald / Hier spielt die Musik: Hotel Kovél in Oberammergau D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Magazin über Land und Leute in Schwaben, der Oberpfalz, Ober- und Niederbayern. Mit einer Vielfalt von Themen, die aktuelle Entwicklungen und Befindlichkeiten der Regionen widerspiegeln, Hintergründe liefern und ungewöhnliche, überraschende und liebevolle Begegnungen ermöglichen. Moderiert wird die Sendung im Wechsel von Heike Götz und Eva Mayer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eva Mayer Originaltitel: Schwaben & Altbayern