BR Fernsehen 11:40 bis 12:10 Musik Lieder zum Advent Aus der St.-Mang-Kirche in Kempten D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Ein Konzert zum Mitsingen und eine Begegnung mit Menschen, die von "ihrem" Advent erzählen: Das ist die Tradition der "Lieder zum Advent", diesmal aus der gotischen St.-Mang-Kirche in Kempten. Unter den Gästen bei Moderatorin Sabine Sauer ist "Miss Germany 2016" Lena Bröder. In der Sendung wird nachgefragt: Was bedeutet eigentlich "Advent"? Geschenke besorgen, Plätzchen backen - aber darüber hinaus? Worauf warten, was erwarten wir? Und wovon erzählen die vertrauten Adventslieder? Zu hören sind u. a. die Kantorei St. Mang unter der Leitung von Frank Müller und Allgäuer Volksmusik mit Martin Kern. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sabine Sauer Gäste: Gäste: Lena Bröder (Miss Germany 2016). Ausführende: Allgäuer Volksmusik mit Martin Kern Originaltitel: Lieder zum Advent