RTL Plus 22:40 bis 23:30 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Sturz eines Champions D 1999 Stereo Merken Stefan begleitet Susanne auf den Trabrennplatz. Während des Rennens kommt es zu einem schweren Unfall, bei dem der junge Sulky-Fahrer Ralph Portmann sowie dessen Pferd verletzt werden. Dr. Frank leistet bei Ralph Portmann Erste Hilfe und weist den Verletzten in die Waldner-Klinik ein. Unterdessen will Susanne sich um das gestürzte Pferd kümmern, doch der Besitzer des Tieres, Heinz Rasske, weist ihre Hilfe brüsk zurück. Irgend etwas scheint mit dem Tier nicht zu stimmen... Stefan hat in der Zwischzeit in einer Notoperation die Halswirbelfraktur des Sulky-Fahrers behandelt. Doch trotz des erfolgreichen Eingriffs wird Ralph Portmann für lange Zeit keine Rennen mehr fahren können. Portmann, der nach dem Tod seiner Eltern mit seinen sportlichen Erfolgen nicht nur sich selber, sondern auch seine jüngere Schwester finanziert, ist verzweifelt. Marie-Luise ist sich ihrer Gefühle für ihren Ehemann René überaus unsicher und zieht die Konsequenzen: Sie verlässt ihn und die Villa Frank, um für unbestimmte Zeit wegzufahren. Ihren neuen Aufenthaltsort verrät sie niemandem. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Alfons Biber (Louis Brunnacker) Christiane Brammer (Marie-Luise Flanitzer) Peter Rappenglück (Alfons) Daniela Strietzel (Dr. Susanne Berger) Dorothée Reize (Dr. Ruth Waldner) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Josef Orr Drehbuch: Axel Witte, Rainer Wittkamp

