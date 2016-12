RTL Plus 20:15 bis 21:00 Actionserie Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Gift in den Adern A, D 1998 Stereo Merken Actionserie Nach der Rettung eines Arbeiters aus einem Schlangenterrarium befindet sich eine Korallennatter im Helikopter. Pilot Wächter wird gebissen und verliert rasch das Bewusstsein. Pilotin Biggi gibt Sanitäter Ralf per Funk Anweisungen für die Landung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Stücklschwaiger (Thomas Wächter) Sabine Petzl (Biggi Schwerin) Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Anja Freese (Dr. Gabriele Kollmann) Serge Falck (Peter Berger) Wolfgang Krewe (Ralf Staller) Hanno Pöschl (Mechaniker Max) Originaltitel: Medicopter 117 - Jedes Leben zählt! Regie: Thomas Nikel Drehbuch: Thomas Nippold Kamera: Peter Rohe Musik: Sylvester Levay

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 354 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 169 Min. Das Supertalent

Show

RTL 01:00 bis 03:50

Seit 114 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 84 Min.