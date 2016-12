Pro7 MAXX 11:20 bis 12:20 Dokumentation World's Toughest Trucker GB 2012 2016-12-23 11:40 16:9 HDTV Merken Im Himalaya geht es um die Trucker-Ehre - und um 150.000 Dollar. Die extreme Route über enge, kurvenreiche Straßen birgt tödliche Gefahren, da können die Finalisten den Segen, den sie vorher in einem buddhistischen Kloster erhalten, gut gebrauchen. Ein einheimischer Fahrer wird außerdem mit ihnen Führerhaus sitzen. Doch nicht nur die Strecke hat es in sich, die Männer müssen auch noch Acht geben, dass die Tonkrüge, die sie geladen haben, heile bleiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Toughest Trucker