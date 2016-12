RTS Un 23:35 bis 00:15 Sonstiges New York, unité spéciale Tyran domestique USA 2014 Merken Le Sergent Benson et l'inspecteur Fin Tutuola viennent en aide à Paula Bryant, la femme d'un commentateur sportif de renom, lorsqu'ils découvrent qu'elle est victime de violences conjugales. Ils décident de faire appel au Substitut du Procureur Rafael Barba afin qu'il les aide à convaincre Paula de ne plus se laisser maltraiter et de porter plainte contre son mari. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Danny Pino (Nick Amaro) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Ice-T (Odafin 'Fin' Tutuola) Peter Scanavino (Dominick 'Sonny' Carisi, Jr.) Raúl Esparza (A.D.A. Rafael Barba) Meagan Good (Paula Bryant) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Sharat Raju Drehbuch: Warren Leight, Julie Martin, Dick Wolf, Samantha Howard Corbin Musik: Mike Post