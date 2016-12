RTS Un 20:15 bis 21:10 Sonstiges Mise au point Enfants obèses de pub / Pris au piège à Alep / La voix n'a pas d'âge CH 2016-12-18 02:05 Stereo Untertitel Merken "Enfants obèses de pub": Un tigre, une princesse, le marketing vise directement les enfants pour vendre des aliments souvent trop gras et trop sucrés; Les conséquences sont dramatiques pour les enfants en surpoids. Dans certains pays, les grandes marques ont l'obligation de renoncer à leurs mascottes, bientôt en Suisse - Enquête. "Pris au piège à Alep": Des dizaines de milliers de civils pris en étau dans l'affrontement final pour reprendre Alep-Est. Entre les bombardements incessants des forces russes et syriennes, et les combats de rue féroces, aucun moyen d'être en sécurité. Reportage exclusif en Syrie. "La voix n'a pas d'âge": Ils sont dans leur centième année et pour la première fois vont chanter en public à la cathédrale de Fribourg. Un concert inédit en forme de défi : pas si simple de se souvenir des paroles et de placer sa voix lorsqu'on devient centenaire. Mise au point suivi deux pensionnaires d'EMS fribourgeois dans leurs préparatifs et leurs répétitions avant le grand concert de Noël. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Catherine Sommer Originaltitel: Mise au point

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 355 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 170 Min. Das Supertalent

Show

RTL 01:00 bis 03:50

Seit 115 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 85 Min.