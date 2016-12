Das Erste 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Wendehammer D 2016 2016-12-18 21:45 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV Merken Zitatreicher Krimispaß



Diesmal beginnen wir mit Kritik: Die Frankfurter laufen zu oft als Duo durch die Kulisse. So bleibt uns nichts übrig, als uns für ein Mienenspiel zu entscheiden – das von Wolfgang Koch oder das von Margarita Broich. Keine leichte Wahl, denn beide leben die dezenten Schrullen ihrer Figuren Brix und Janneke wunderbar aus. Ihr vierter Einsatz variiert das sehr beliebte Motiv "analoge Polizei im Kampf gegen digitale Schurken".



Zwar mit dem Holzhammer, aber charmant. Herrlich anzusehen, wie Brix eine uralte Musik­kassette aufwickelt, während Kollegin Janneke Leitz­ordner abstaubt. Vielleicht haben junge Zuschauer letztmalig die Gelegenheit, diese Gegenstände zumindest zu erkennen. Dabei offenbaren die beiden Ermittler sehr unterschiedliche Haltungen zur Digitalisierung: Brix neigt zu "kulturkritischem Gequake". Raunt, dass die Internet-Konzerne "wissen, wer wir sind." "Na, dann weiß es ja wenigstens einer", kontert Janneke gelassen und nimmt einen Schluck Schampus.



Der Fall beginnt eher im Münsterstil mit vielen Pointen und lockerem Gefrotzel. Lange ist nicht mal klar, ob überhaupt jemand zu Schaden gekommen ist. Schauplatz ist eine gediegene Eigenheimsiedlung am titelgebenden Wendehammer. Alle hassen hier den Eigenbrötler Nils, einen Internet-Unternehmer, der sein Haus hermetisch abgeriegelt hat. Einige Haustiere aus der Umgebung hat der Naturverächter schon getötet. Aber auch einen Nachbarn, von dem jede Spur fehlt?



Kleinkrieg mit großen Folgen



Der Kleinkrieg in teurer Nachbarschaft entwickelt sich zu einer Parabel über die Gefahren einer vernetzten Welt. Regieroutinier Markus Imboden hält die wilde Geschichte halbwegs im glaubwürdigen Bereich und lässt seinen Stars viel Spielraum. Margarita Broich wurde schon vorab mit dem Hessischen Filmpreis ausgezeichnet –

für diesen Fall und die Ulla-Hahn-Verfilmung "Aufbruch", unseren Film der Woche in der rtv 48.



Schauspieler: Margarita Broich (Anna Janneke) Wolfram Koch (Paul Brix) Jan Krauter (Nils) Constantin von Jascheroff (Daniel) Roeland Wiesnekker (Henning Riefenstahl) Zazie de Paris (Fanny) Cornelia Froboess (Betti) Originaltitel: Tatort Regie: Markus Imboden Drehbuch: Stephan Brüggenthies, Andrea Heller Kamera: Martin Langer