SAT.1 Emotions 23:50 bis 00:15 Comedyserie Will & Grace Gespräche im Klo USA 2006 Merken Endlich schmeißt Karen zu ihrem Geburtstag einmal eine große Party, zu der sie natürlich auch viele Prominente einlädt. Grace, Will und Jack sind ganz aus dem Häuschen, doch dann müssen sie erfahren, dass Karen schon seit zehn Jahren diese Feier veranstaltet und sie bisher einfach noch nie eingeladen hat. Und auch diesmal stehen sie nur wegen eines Versehens von Rosario auf der Gästeliste. Die drei Freunde wollen natürlich wissen, ob Karen sich vielleicht für sie schämt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric McCormack (Will Truman) Debra Messing (Grace Adler) Megan Mullally (Karen Walker) Sean Hayes (Jack McFarland) Shelley Morrison (Rosario Salazar) Matt Lauer (Matt Lauer) Leslie Jordan (Beverley Leslie) Originaltitel: Will & Grace Regie: James Burrows Drehbuch: Greg Malins Kamera: Gary Howard Baum Musik: Paul Buckley, Jonathan Wolff