SAT.1 Emotions 20:15 bis 22:10 Krimiserie Der junge Montalbano Sieben Montage I 2012 2016-12-24 00:30 Merken In Vigata und Umgebung sorgt ein mysteriöser und brutaler Tierkiller für Aufregung. Montalbano entdeckt schließlich eine Botschaft, die auf einen religiösen Fanatiker hindeutet. Wird sein nächstes Opfer ein Mensch sein? Außerdem wird Ottilio Gambardella tot aufgefunden. Jemand hat den Mann mit 30 Messerstichen getötet. Alles deutet zunächst auf den Sohn - und Alleinerben - hin. Doch Commissario Montalbano hat da so seine Zweifel, und er soll wieder einmal Recht behalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michele Riondino (Salvo Montalbano) Alessio Vassallo (Mimì Augello) Andrea Tidona (Carmine Fazio) Adriano Chiaramida (Montalbanos Vater) Beniamino Marcone (Giuseppe Fazio) Sergio Graziani (Alcide Maraventano) Fabrizio Pizzuto (Catarella) Originaltitel: Il giovane Montalbano Regie: Gianluca Maria Tavarelli Drehbuch: Andrea Camilleri, Francesco Bruni Altersempfehlung: ab 12

